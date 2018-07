Marmolada, la cima delle Dolomiti passa dal Veneto al Trentino

Thailandia, ragazzi bloccati: falliti tentativi trivellare cunicolo

Vicino ai giovani era stato individuato quello che sembrava un varco per riportarli in superficie, ma le manovre non sono riuscite. La situazione nella grotta è peggiorata e potrebbe iniziare a piovere ancora: "Fare in fretta". Soccorritore muore per mancanza ossigeno