Influenza, quest'anno si è vaccinato il 15,3% della popolazione

Nella stagione 2017-2018 si è vaccinato contro l'influenza il 15,3% della popolazione italiana. È quanto emerge dai dati dell'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicati sul sito del ministero della Salute.

Sotto gli obiettivi minimi

Il dato diffuso rivela come il numero della popolazione generale che ha fatto ricorso ai vaccini sia in leggero aumento rispetto all'anno precedente (15,1%), ma ben sotto l'obiettivo minimo del 75%, e ottimale del 95% previsto per gli anziani e le fasce di popolazione a rischio, come malati cronici, donne incinte e personale sanitario. Secondo i numeri forniti dall'Iss, la copertura vaccinale più alta è stata registrata in Sardegna (21,2%), mentre quella più bassa nella provincia autonoma di Bolzano (8,6%).

Salgono gli anziani coperti

Per quanto riguarda gli anziani dai 65 anni in su, le coperture sono passate dal 52,0% della stagione precedente al 52,7% di quest'anno: un dato che mostra una ripresa rispetto ai due anni precedenti, in cui gli anziani vaccinati erano stati il 48,6 e 49,9%. Nella prima metà degli anni 2000, l'andamento dei dati di copertura del vaccino antinfluenzale negli over 65 ha mostrato un aumento, per poi subire un drastico calo, passando da una copertura del 65,6% nel 2009-2010 al 48,6% cinque anni dopo.