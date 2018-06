Salone dell'Auto a Torino al via: attesi 700mila visitatori

Inizia il 6 giugno la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino. L’evento si svolge al Parco Valentino fino a domenica (10 giugno) e per l’occasione sono attesi circa 700mila visitatori. Inoltre, già confermata la presenza di oltre 40 marchi tra i più importanti al mondo come Ferrari, Porsche, Bentley, Bmw, Mercedes, Jaguar, Alfa Romeo, Maserati e tanti altri. Nel capoluogo piemontese anche più di mille supercar che arrivano da ogni parte d’Italia e numerosi eventi sparsi per tutta la città che fanno da contorno al Salone. "Torino è capitale dell'auto, pronta ad affrontare le sfide sulla mobilità dei prossimi dieci-quindici anni”, ha detto la sindaca Chiara Appendino per l'occasione.

I 50 anni di Italdesign

Tra gli eventi più importanti della manifestazione, la celebrazione dei 50 anni di Italdesign. Per l’occasione, nel cortile del Castello del Valentino sono in mostra circa 30 tra prototipi e modelli di produzione che hanno segnato la storia dell’azienda torinese e, in molti casi, dell'automobile. I visitatori del Salone possono vedere da vicino modelli storici come la De Lorean Dmc 12, immortalata sul grande schermo dalla trilogia di Ritorno al futuro, la Golf Gti, o la Fiat Panda, in versione "safari" nel concept 4x4 Strip. Non mancano prototipi che negli anni '80 e '90 si proponevano come soluzioni ai già stringenti problemi di traffico nei centri cittadini: la Biga del 1992 proposta di car sharing ante litteram, la Megagamma del 1978 primo monovolume della storia dell'auto, la Capsula del 1984 che, mantenendo lo stesso telaio, con pochissime operazioni si poteva trasformare da automobile a carro attrezzi, ambulanza, o minibus cambiandone la carrozzeria. Ci sarà anche il primo prototipo realizzato in assoluto da Italdesign, la Bizzarrini Manta che venne costruita in appena 40 giorni proprio per partecipare al Salone dell'Auto di Torino del 1968, appena tre mesi dopo la fondazione dell'azienda.

I 70 anni della Porsche

Anche una casa automobilistica straniera ha scelto il Salone di Torino per festeggiare il suo anniversario della fondazione. Si tratta dello storico e lussuoso marchio Porsche, fondato l’8 giugno 1948 a Stoccarda. Il brand tedesco ha richiamato tutti i fan del marchio e, nel giorno del 70esimo compleanno, dalla Mole Antonelliana si può ammirare il logo creato per l’occasione. Sabato 9 e domenica 10 giugno sono previste le esposizioni delle Porsche 356, Porsche 911, 912, Porsche 914 e Porsche 924, 944, 928 e 968.

Il Gran Premio Parco Valentino

Immancabile anche nell’edizione 2018, il Gran Premio Parco Valentino. Si tratta di una sfilata che parte da piazza Castello e che arriva alla Reggia di Venaria. Un percorso che attraversa tutta la città di Torino e durante il quale gli appassionati possono ammirare da vicino i modelli più rappresentativi. Previste oltre 200 supercar, tra cui numerose BMW i8 e Tesla, e auto classiche di pregio di collezionisti e club sfileranno tra le strade torinesi. L'appuntamento è in piazza Castello a partire dalle 8.30 del mattino di domenica 10 giugno per il consueto car display.