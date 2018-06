Droga, 22 arresti: in manette anche capo ultras Milan e steward Inter

Una vasta operazione antidroga a Milano ha portato all’arresto di 22 persone. Tra loro anche Luca Lucci, 37enne capo ultras della Curva Sud del Milan e Massimo Mandelli, responsabile degli steward dell’Inter.

Le indagini sono durate due anni

L’indagine è partita nel marzo 2016 dopo l'arresto di un incensurato trovato dagli agenti con mezzo chilo di marijuana e diversi cellulari a disposizione. Da questi telefoni hanno ricostruito la sua rete. Le intercettazioni, che hanno coinvolto 140 numeri di telefono, hanno portato ad un primo grosso sequestro: 120 chili di hashish e 6 chili di cocaina pura all'80% per un valore di mezzo milione di euro e 15mila euro in contanti. Ma in totale durante l'indagine sono stati sequestrati 600 chili complessivi tra marijuana, hashish e cocaina. La droga proveniva da Albania, Spagna, Sud America e Calabria, precisamente dal porto di Gioia Tauro. Fra le grosse piazze di spaccio direttamente interessate c'era quella del quartiere Baggio, periferia sud del capoluogo lombardo.

Il ruolo del capo ultrà del Milan

Secondo l’accusa, il capo ultrà milanista Luca Lucci usava la sede dell'associazione "Al Clan" a Sesto San Giovanni come base per il traffico di droga. Un luogo in cui di solito si riunisce la curva sud rossonera per questioni calcistiche e che era diventato la base d'arrivo di grossi carichi. La polizia è riuscita ad intercettare un tir con un carico di 250 chili tra hashish e marijuana arrivato dall'Albania e diretto nella città alle porte di Milano: almeno 3 i box dove avveniva lo stoccaggio. Il capo ultras si ipotizza la portasse poi nella sede dell'associazione. Non è stata documentata invece un’attività di spaccio diretta allo stadio di San Siro, ma l'ipotesi - a quanto riferito dagli agenti - non è esclusa. Lucci ha diversi precedenti per reati sportivi: è destinatario di Daspo ed è stato condannato per l'aggressione ad un tifoso interista che nel corso del derby Milan-Inter del 15 febbraio 2009 allo stadio Meazza aveva perso un occhio a causa di un pugno sferratogli dall’ultrà milanista.

Il ruolo del responsabile degli steward dell’Inter

Massimo Mandelli, uno dei responsabili degli steward volontari dell'Inter, secondo la ricostruzione della polizia era il collegamento tra il canale di approvvigionamento albanese presso cui si riforniva Lucci, e quello italiano di cui era a capo un 33enne calabrese con precedenti specifici. Mandelli si sarebbe rifornito da entrambe le organizzazioni, sebbene fra le due non ci fosse una connessione in termini di affari. Al momento 2 persone, i capi clan del filone albanese, sono ricercate, mentre per gli altri - quasi tutti italiani - l'ordinanza cautelare è stata eseguita.