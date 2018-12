Torino, nubifragio sulla città: allagati i sotterranei delle Molinette

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio sulla città di Torino: alcuni sotterranei dell'ospedale Molinette sono rimasti allagati e il maltempo ha causato problemi al traffico e al trasporto pubblico. I Vigili sono all'opera per riportare la situazione alla normalità.

Allagamenti a Torino e provincia

Oltre all'allagamento in alcuni sotterranei dell'ospedale Molinette, i Vigili sono dovuti intervenire anche per un guasto a una cabina elettrica nella struttura. A seguito del nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio su Torino, sono stati segnalati allagamenti anche in via Nizza, corso Regina Margherita, corso Dante e corso Tassoni, dove alcuni residenti si sono messi a liberare i tombini bloccati dall'accumulo di rifiuti e foglie. Allagati anche alcuni negozi della stazione di Porta Nuova e problemi segnalati pure in altri comuni della provincia torinese: Moncalieri e Venaria tra le zone più colpite.

Traffico in tilt

Il maltempo ha comportato problemi di traffico in corso Vigevano, all'angolo con via Cigna, e in corso Umbria, dove sono crollati due alberi, senza provocare feriti. Ci sono stati disagi anche per quanto riguarda il trasporto pubblico: in molti tratti, l'acqua ha bloccato i binari dei tram e i conducenti sono dovuti scendere per azionarli a mano.