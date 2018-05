Milano, detenuto a rischio radicalizzazione evade dall’ospedale

Un detenuto del carcere Opera di Milano, un 43enne di origine tunisina sotto osservazione dal 2014 perché sospettato di essere in via di radicalizzazione islamica, è riuscito a scappare dall’ospedale Fatebenfratelli dove era stato ricoverato dopo aver ingoiato una lametta da barba. Il Dap ha diffuso la sua fotografia e sono scattate le ricerche a livello internazionale da parte del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Del caso si sta occupando anche il pm Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo milanese.

La fuga dalla finestra dell’ospedale

L’uomo, identificato come Ben Mohamed Ayari Borhane, si era autoproclamato imam e per quanto riguarda il rischio radicalizzazione è considerato un "livello 1", il più basso, assegnato ai soggetti che pregano e invitano gli altri detenuti a fare altrettanto. Il 43enne stava scontando una pena per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e, a quanto si apprende, nel carcere di Opera era stato coinvolto in vari episodi di oltraggi e colluttazioni e ha avuto comportamenti scorretti verso la polizia penitenziaria. Pur essendo controllato da una scorta di tre agenti, sarebbe riuscito a fuggire da una finestra basculante dell’ospedale.

Chi è il detenuto evaso

Secondo quanto si apprende, l’uomo, residente nelle Marche, si era sposato in Tunisia con una donna italiana e non sarebbe rimasto in buoni rapporti con la moglie perché lei durante la detenzione gli avrebbe impedito di vedere la figlia.

I numeri dei detenuti a rischio radicalizzazione

Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, delle circa 20mila persone straniere detenute nelle carceri italiane, sono circa 8mila coloro che praticano la religione islamica e nel 2017 quelli sotto osservazione per radicalizzazione sono aumentati rispetto al 2016: 506 contro 365. Questi detenuti sono monitorati dal Dap con tre livelli di allerta: alto, medio e basso. 242 sono oggetto di un alto livello di attenzione (il 32% in più del 2016), 150 di un livello medio (il 100% in più del 2016) e 114 di un livello basso (nel 2016 erano 126). Tra coloro che rientrano nel livello alto, 180 sono in carcere per reati comuni e 62 perché sospettati o condannati per reati connessi al terrorismo islamico. Questi ultimi sono in regime di alta sicurezza e si trovano principalmente nelle carceri di Sassari (26), Rossano (19) e Nuoro (11), dove è stata creata anche una sezione femminile (con 4 detenute).