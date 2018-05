Serie A: Juventus campione d'Italia, settimo scudetto consecutivo

La Juventus si è laureata campione d'Italia per la 34esima volta, la settima di fila (LO SPECIALE DI SKY SPORT). I bianconeri all'Olimpico hanno pareggiato 0-0 ottenendo il punto che mancava per la certezza matematica. E' bastato pareggiare contro la Roma (che mantiene coì il terzo posto in classifica ad una giornata dalla fine) per vanificare il tentativo di rincorsa del Napoli vincitore per 2-0 della sfida a Marassi contro la Sampdoria con le reti di Milik e Albiol.