Eboli, crolla controsoffitto in una scuola: tre bambini in ospedale

Governo, incontro Di Maio-Salvini: "Vertice positivo, convergenze”

Il secondo faccia a faccia tra i due leader è servito per trovare nuovi punti di intesa sui temi per arrivare ad un contratto per un esecutivo M5s-Lega. "Ancora non si parla di nomi", spiega il capo politico pentastellato. Domani in programma un altro summit a Milano