Ancora una strage di migranti in mare, Unicef: 2200 morti nel 2024

Tre naufragi in appena due giorni nel Mediterraneo centrale. Due barche affondate davanti alle coste tunisine con 27 morti tra cui alcuni bambini e un neonato. Il 31 dicembre a Lampedusa era approdato, con altri 6 sopravvissuti, un bambino siriano che ha perso in mare la mamma con cui doveva raggiungere il padre in Germania. Secondo l'Unicef sono oltre 2200 i migranti annegati nel 2024.

L’anno nuovo è cominciato come era finito quello vecchio, con una tragedia del mare. Due barche stracolme partite dalla Tunisia naufragate a poche miglia al largo delle isole Kerkennah. Tra i 27 profughi subsahariani annegati ci sono anche bambini, un neonato e alcune donne. 83 i sopravvissuti recuperati dai militari tunisini e riportati indietro, molti ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Appena due giorni prima, il 31 dicembre, la guardia di finanza aveva recuperato al largo di Lampedusa un barchino con a bordo solo 7 persone, tra cui un bambino siriano. Gli altri 20, fra cui 5 donne e 3 minori, risultano “dispersi per sempre”, e tra loro la mamma del piccolo profugo siriano, che ha trascorso alcune ore nell’hotspot sull’isola, assistito dai volontari della Croce rossa prima di esser trasferito in una comunità protetta. In una commovente video chiamata ha sentito il papà che è già in Germania. Doveva raggiungerlo con la mamma che invece è sparita in quell’immenso cimitero che è diventato il mare tra l’Africa e l’Europa, ennesima vittima in un anno in cui secondo i dati Unicef in mare si contano almeno 2200 morti e - di questi - 1700 lungo la rotta migratoria più insidiosa al mondo, il mediterraneo centrale .

30 mila vittime in dieci anni, da quando si disse "mai più morti in mare" Venne conclusa nell'ottobre 2014 “Mare nostrum” l’ultima missione coordinata di ricerca e soccorso voluta dall’Italia e dall’Europa e avviata all’indomani del naufragio costato la vita, un anno prima, a 368 uomini, donne, bambini eritrei, annegati quando erano già quasi arrivati a Lampedusa. Sull’onda dello sdegno generale si disse “mai più morti in mare” e invece i morti sono, da allora, oltre trentamila: disperati e sfortunati uomini, donne, bambini che hanno tentato la fuga da miseria e guerre, da privazioni e oppressioni, che sono stati messi in mare da trafficanti di esseri umani senza scrupoli, anche quando le condizioni del mare non lo consentivano, a bordo di barche sempre più instabili e precarie, fino a quei gusci di ferro che il capo della procura di Gela Salvatore Vella ha definito “bare galleggianti”. Le motovedette che partono dal lembo più a sud d’Europa non sempre riescono ad arrivare in tempo e a salvare tutti e non si spingono oltre le 30 miglia dalle coste italiane. Spesso le barche naufragano senza che se ne abbia notizia. A pattugliare il Mediterraneo centrale ci sono solo gli assetti navali e aerei delle organizzazioni umanitarie la cui attività è però stata fortemente limitata per volere del governo italiano con due decretio che prevedono sanzioni pesanti per chi non rispetta l’obbligo di effettuare un solo soccorso alla volta e di fare immediatamente rotta verso il porto assegnato. Un porto che di solito è lontano, dal luogo in cui è stato effettuato il soccorso, spesso nel Centro o Nord Italia, a diversi giorni di navigazione, nonostante le convenzioni internazionali specifichino che il "Pos", place of safety, va assegnato alla zona più vicina possibile. In questo modo, denunciano le ong, si sottopongono i naufraghi ad ulteriori fatiche e sofferenze e si lascia senza un presidio una rotta che tanti profughi cercano di attraversare, anche in assenza di navi in grado si salvarli e spesso con un tragico epilogo.