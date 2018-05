Sciopero dei controllori Enav, cancellati più di 700 voli

L’8 maggio, su tutto il territorio nazionale, sono 721, tra arrivi e partenze, i voli cancellati a causa degli scioperi dei controllori di volo dell'Enav. È quanto risulta dagli ultimi dati dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile (Enac) che, in una nota, ha pubblicato la lista dei voli garantiti.

Due diversi scioperi

I disagi che hanno praticamente paralizzato il traffico aereo sono dovuti a due diversi scioperi nazionali. Il primo, indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, è iniziato alle 10 e terminerà alle 18. Il secondo invece si svolgerà dalle 13 alle 17 ed è stato proclamato da Fit-Cisl e Ugl-Ta. A queste due proteste sindacali si sommano altri scioperi locali, tra cui quello indetto da Ugl-Ta e Unica che si svolgerà nell’aeroporto di Roma-Fiumicino dalle 10 alle 18.

Protestano anche le imprese di handling

Sempre dalle 10 alle 18, scioperano anche le imprese di handling, ossia coloro che si occupano delle operazioni relative al carico, lo scarico, il controllo tecnico, la pulizia e il rifornimento di un velivolo. L’agitazione sindacale è stata proclamata da Filt, Fit, Uiltrasporti e Ugl Ta.

Ryanair: invita a petizione contro sciopero controllori volo

Preso atto dello sciopero dei controllori di volo dell'Enav, Ryanair ha fatto sapere ai suoi clienti di aver cancellato un certo numero di voli, ragione per la quale li ha invitati a controllare lo status del loro viaggio sul sito della compagnia per evitare disagi all’aeroporto. Nella comunicazione, la compagnia irlandese ha incoraggiato i viaggiatori a firmare una petizione online contro gli scioperi dei controllori di volo. Si tratta della petizione 'Keep Europe's Skies Open', lanciata da Airlines for Europe (A4E). Questa associazione, nata due anni fa, riunisce cinque tra le maggiori compagnie europee, Air France KLM, easyJet, Iag, Lufthansa e Ryanair, e spera tramite la richiesta collettiva di spingere le autorità europee ad impedire che i viaggiatori vengano bloccati da "piccoli gruppi di sindacati dei controllori del traffico aereo che scioperano e chiudono i cieli d'Europa". Secondo A4E, dal 2010, i sindacati dei controllori del traffico aereo hanno causato "oltre 200 giorni di stop causando cancellazioni e ritardi per milioni di vacanzieri in giro per l'Europa".