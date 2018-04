Meteo, maltempo sul primo maggio: pioggia al Nord e temperature giù

Sarà un ponte del Primo maggio piuttosto incerto dal punto di vista meteorologico. In particolare, molte regioni del Centro-Nord sono a rischio pioggia proprio nella giornata di martedì. Va un po’ meglio al Sud, dov’è previsto un tempo soleggiato, specie sulla Sicilia e i settori ionici. Nel corso della settimana, le temperature scenderanno sensibilmente anche di 6-8 gradi specie tra mercoledì e venerdì. Le massime saranno comprese tra 15 e 20 gradi al Nord, qualche grado in più al Centro. Il clima sarà più mite al Sud, dove però i valori caleranno soprattutto da giovedì (METEO).

Lunedì

Secondo quanto annunciato dagli esperti, lunedì sarà discreto. Al Nord possibili tratti di isolata instabilità sulle Alpi e nord Appennino con piogge a livello locale, mentre andrà meglio altrove con ampi spazi soleggiati. Per quanto riguarda le temperature, previsto un calo con le massime che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Nelle regioni centrali, sarà parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, mentre peggiora in serata sulla Sardegna. Anche qui temperature in calo. Al Sud ancora prevalenza di bel tempo, salvo qualche isolato disturbo nelle zone appenniniche.

Martedì 1 maggio

Nella giornata del Primo maggio, al Nord ci sarà un avvio discreto ma con nubi in aumento e cieli molto nuvolosi. Successivamente, arriveranno piogge a partire dal pomeriggio in particolare a Nordovest. Verso sera, invece, i fenomeni piovaschi raggiungeranno il Nordest. Rispetto a lunedì, temperature ancora in calo con massime tra 18 e 22. Non sarà un bel Primo maggio neppure al Centro dove gli esperti annunciano maltempo in Sardegna con piogge in estensione a buona parte delle regioni peninsulari entro fine giornata. Anche qui temperature in calo con massime tra 15 e 20. Va un po’ meglio al Sud dove sarà poco o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in intensificazione tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno è possibile su Molise e Sicilia. Massime tra 20 e 25.

Mercoledì

Ancora maltempo al Nord anche nella giornata di mercoledì, con piogge e rovesci in particolare sul Piemonte. Al Centro sarà perturbato sulla Toscana e sono previsti temporali moderati sulla Sardegna. Al Sud, invece, locali piovaschi al mattino sulle aree tirreniche, poi instabile quasi ovunque con rovesci e temporali dalla tarda sera. Temperature in ripresa, massime tra 20 e 25.