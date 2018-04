Pontedera, studente punta pistola giocattolo contro prof: è indagato

Avrebbe puntato una pistola giocattolo alla fronte del suo professore per umiliarlo davanti alla classe, urlandogli di alzare le mani e abbassare la testa. E solo in un secondo momento gli avrebbe svelato che si trattava di uno scherzo e che l’arma era finta. Protagonista di questo atto di bullismo a scuola, uno studente 17enne che frequenta un istituto superiore di Pontedera nel Pisano. L’episodio, riportato dal quotidiano La Nazione nell’edizione di oggi, 28 aprile, si sarebbe verificato lo scorso gennaio. Il ragazzo, sempre in base a quanto scrive il giornale toscano, sarebbe stato sospeso ed indagato per violenza privata continuata, minacce e ingiuria. Da quanto si è appreso, il giovane sarebbe già stato interrogato ed ora potrebbe arrivare per lui la richiesta di rinvio a giudizio. Sui fatti procede la procura presso il tribunale dei minori di Firenze e indaga la polizia.

Un rimprovero alla base del gesto

Alla base del gesto, scrive La Nazione, il fatto che il docente abbia energicamente richiamato all’ordine il ragazzo, che, a sua volta ha reagito estraendo l’arma giocattolo puntandola verso l’insegnante. Subito dopo l’episodio, il docente, ancora scosso, ha chiesto l'aiuto di una collega che si sarebbe incaricata di riferire la vicenda al preside. A quel punto il 17enne avrebbe riempito di insulti anche lei, cercando di impedirle di entrare nell'ufficio del dirigente scolastico, mettendosi davanti alla porta.