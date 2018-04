Terremoto Molise, paura ma nessun danno: oggi scuole chiuse

Scuole chiuse oggi ad Acquaviva Collecroce e in altri comuni della provincia di Campobasso, epicentro ieri di un terremoto di magnitudo 4.2 avvertito anche in Abruzzo e in Puglia. Si tratta di una sequenza sismica nuova, non collegata a quella dell'Italia centrale. La scossa ha fatto molta paura ma non ha causato alcun danno.

Sindaco Guardialfiera: al momento no danni

"Abbiamo effettuato una ricognizione per il paese, soprattutto la parte vecchia. Molte famiglie sono uscite in strada in preda al panico. Da un primo sopralluogo non ci sono danni". Questa la testimonianza del sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, poco dopo la scossa che ieri ha colpito la zona con epicentro Acquaviva Collecroce.