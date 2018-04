lavoroaognicosto, cos'è oggi il lavoro: raccontateci le vostre storie

Sulla carta è un diritto fondamentale della nostra Repubblica. Nei fatti, spesso, è un'attività di sopravvivenza. La festa del lavoro, dei lavoratori e di coloro che vorrebbero lavorare ma purtroppo un lavoro non ce l’hanno si avvicina e noi di Sky TG24 vorremmo che questo primo maggio fosse diverso dal solito. Per questo lanciamo la campagna #lavoroaognicosto. Lo scopo è quello di raccontare le complessità del lavoro di oggi, le difficoltà legate ad esempio alla sicurezza e al precariato, ma anche le esperienze positive e le aspirazioni per il futuro.

Scriveteci

Vi chiediamo di raccontarci le vostre storie, di costruire un mosaico di esperienze che ci permetta di comprendere e condividere con voi qual è la situazione del lavoro oggi. Scriveteci su Facebook, sulla pagina di Sky TG24 e sul gruppo Hashtag24, su Twitter con l'hashtag #lavoroaognicosto, su WhatsApp al numero 3496032901. La campagna sarà poi al centro della puntata di “Hashtag24, l'attualità condivisa” che andrà in onda in diretta mercoledì 25 alle 21 su Sky TG24. Un appuntamento che ci proietterà verso il primo maggio per raccontare tutte le storie raccolte.