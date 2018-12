Napoli, gruppo di ragazzini aggredisce un dipendente di un fast food

Non volevano alzarsi dai tavolini di un fast food in centro a Napoli, nonostante fosse quasi l'una di notte e il locale dovesse chiudere. Per questo un gruppo di ragazzini avrebbe aggredito gli addetti alle pulizie dell'esercizio commerciale colpendone uno con una sedia. È accaduto stanotte nella Galleria Umberto I, tra i luoghi del capoluogo partenopeo più frequentati. Per la vittima dell'aggressione tre giorni di prognosi.

Aggressori giovanissimi



Secondo quanto appurato dalla Polizia, il gruppo era composto da 7-8 ragazzi e chi ha sferrato il colpo con la sedia ha probabilmente un'età compresa tra 13 e 15 anni. Subito dopo l'aggressione il gruppo è scappato lungo via Toledo ed è stato notato anche da alcuni militari in servizio in strada. Dalle telecamere del fast food e di un negozio adiacente potrebbero arrivare informazioni decisive per identificare i responsabili del gesto.