Maltrattamenti su anziani in casa-famiglia, due arresti nel Ravennate

Due persone sono state arrestate nella notte di lunedì, 26 marzo, con l’accusa di aver maltrattato almeno sei anziane di età compresa tra gli 85 e i 90 anni in una casa-famiglia, ora sequestrata, a Sant’Alberto, frazione che si trova alle porte di Ravenna. A finire in carcere, come disposto dalla Procura, i gestori della struttura, un 64enne del posto e una donna di 49 anni originaria della Romania, che devono ora rispondere di sequestro di persona ed esercizio abusivo della professione. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, alla casa-famiglia sono stati posti i sigilli in quanto, probabilmente, priva delle condizioni necessarie per operare. Mentre i suoi ospiti sono stati trasferiti adesso in un’altra struttura.

Ci sono ancora i segni dei maltrattamenti

Secondo i carabinieri, alcune delle anziane bersagliate da umiliazioni e maltrattamenti portano ancora addosso i segni di quanto subito. In un caso, un’ospite della struttura sarebbe stata bloccata al letto con una catena. I militari stanno effettuando verifiche per accertare se altre persone hanno patito maltrattamenti.