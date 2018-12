Fabrizio Frizzi, oltre 10mila persone alla camera ardente

In più di 10mila, a Roma, hanno dato l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Amici, colleghi di una vita, ma anche tanta gente comune, telespettatori cresciuti con i suoi programmi. Tutti, dalle prime luci dell’alba, si sono messi in coda in viale Mazzini, sede Rai della Capitale, per entrare nella camera ardente - rimasta aperta fino alle 19, un'ora in più rispetto al previsto, per consentire l'ingresso ai tanti che si trovavano ancora in coda alle 18 - allestita in ricordo del conduttore tv scomparso ieri, lunedì 26 marzo, all’età di 60 anni.

I funerali nella Chiesa degli Artisti

I funerali si terranno mercoledì 28 marzo, alle 12, nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo.

La camera ardente di Roma

La lunga fila fuori da viale Mazzini si è formata dall’alba: alcune persone erano in coda dalle 6 del mattino (LE FOTO). La camera ardente è stata aperta alle 10. Lunghissimo l’elenco di amici e colleghi che hanno voluto essere presenti: tra gli altri, Bruno Vespa che ha definito Frizzi "indimenticabile", Riccardo Rossi, Eva Grimaldi, Max Giusti, Gianni Letta, Enrico Brignano, Pupo, Veronica Pivetti, Roberto Giachetti, Luca Zingaretti, Walter Veltroni, i fratelli Fiorello, Flavio Insinna, il presidente del Coni Giovanni Malagò, gli attori Alessandro Haber e Bianca Guaccero, Luca Cordero di Montezemolo.

Presenti anche Gentiloni e Madia

L’ormai ex premier Paolo Gentiloni ha raggiunto la camera ardente per Fabrizio Frizzi in tarda mattinata: “Qui c'è tantissima gente a conferma che Fabrizio Frizzi era una bella persona, apprezzata per la sua umanità, la sua capacità professionale, per la sua gentilezza e cortesia, per la sua modestia. Un bellissimo esempio per il Paese”, ha commentato all’uscita. Il ministro uscente Marianna Madia ha fatto la fila tra la gente per entrare a dare l’ultimo saluto a Frizzi.

