In corso lo sciopero dei treni previsto per oggi mercoledì 21 marzo da parte del personale di Trenord. L’agitazione è stata proclamata dall’organizzazione sindacale Or.S.A. Ferrovie e durerà dalle 9 alle 17. Possibili disagi dunque per i pendolari visto che non verranno garantiti il servizio regionale, quello suburbano, compreso l'S6 Novara-Milano-Treviglio, la tratta aeroportuale, così come la lunga percorrenza. Ci potrebbero quindi essere ritardi, variazioni e cancellazioni.

Non interessate le fasce orarie di garanzia

Secondo quanto riportato dalla nota di Trenord, le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Viaggeranno quindi i treni in partenza entro le ore 9 e con arrivo a destinazione finale entro le 10. Tuttavia, eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.