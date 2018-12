Paina di Giussano, 28enne uccide madre e nonna e si toglie la vita

Una donna di 88 anni, la figlia di 52 e il nipote dell'anziana, di 28 anni sono state trovati morti in un appartamento a Paina di Giussano, in provincia di Monza Brianza, poco dopo le 23 di ieri. Sui corpi ferite da arma da taglio all’altezza del collo. A dare l'allarme un vicino che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri sarebbe stato proprio lui a uccidere la madre e la nonna e poi a togliersi la vita.

L'appartamento dove vivevano tutti e tre, era chiuso dall'interno e non presentava segni di scassinamento a porte e finestre. Per entrare i soccorritori hanno dovuto sfondare la porta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e poi il medico legale per i rilievi del caso.

Il giovane aveva problemi psichici e ha ferito con un'arma bianca le due donne: la più anziana al collo e al volto, mentre la madre al volto e al torace; poi si è inferto dei tagli alle braccia e ai polsi, come rilevato sul cadavere.