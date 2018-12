Sciopero addetti ai bagagli negli aeroporti, decine di voli cancellati

Possibili disagi per i passeggeri di tutti gli aeroporti italiani: è in corso negli scali della Penisola lo sciopero di 24 ore dei dipendenti delle aziende di handling, coloro che si occupano dei servizi di carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri e check-in. La protesta, proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo per "la mancata applicazione del contratto nazionale del settore trasporto aereo nella sezione handling", ha già causato la cancellazione di molti voli Alitalia,ma negli aeroporti di Fiumicino, Linate e Malpensa non si sono registrati disagi. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, è in stato di agitazione anche Cub Trasporti, che ha proclamato una protesta a cui potrebbero aderire i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e del “relativo indotto”. Un terzo sciopero è stato indetto da Usb per il personale navigante di cabina (gli assistenti di volo) della compagnia aerea spagnola low cost Vueling Airlines. Oltre alla fascia di garanzia del mattino dalle 7 alle 10, ne è prevista un’altra dalle 18 alle 21. Sul sito dell’Enac è possibile consultare la lista dei voli garantiti. Vueling consente sul proprio sito di verificare lo stato del proprio volo. Ryanair, in vigore le nuove regole sui bagagli a mano

Quattro voli cancellati a Fiumicino

Non si sono registrati per ora disagi nell’aeroporto romani di Fiumicino, dove risultano cancellati al momento solo 4 voli, mentre sono complessivamente 37 quelli annullati preventivamente da Alitalia sull'intera rete nazionale, con preavviso già comunicato ai suoi viaggiatori. Da parte sua la società di gestione Aeroporti di Roma ha predisposto un rinforzo del proprio personale nei Terminal per informare i viaggiatori e metterli in contatto con le compagnie aeree. All'ingresso del terminal 1, dove sono ospitati i voli Alitalia, è presente un presidio organizzato dal Sindacato autonomo Cub Trasporti e dal Comitato Precari Alitalia, a cui partecipano una trentina di persone.

A Linate e Malpensa cancellazioni già comunicate ai passeggeri

Nessun disagio nemmeno per i passeggeri degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa: per l'intera giornata risultano annullati 40 movimenti nei due scali, ma si tratta di cancellazioni preventivamente comunicate ai passeggeri. Si tratta di 10 voli in partenza e 10 in arrivo a Linate (8 voli di Alitalia e 2 di British) e di 10 partenze e altrettanti arrivi a Malpensa (di Vueling, British, Eurowings e FlyBe), cancellati anche a causa delle condizioni meteo avverse nel nord Europa.

I motivi della protesta

I sindacati protestano per il mancato "corretto pagamento delle maggiorazioni e alla corretta retribuzione” e chiedono il “rispetto di quanto sottoscritto e quando dovuto”. Secondo le associazioni di settore, infatti, "Assohandlers (l’Associazione Nazionale degli Operatori di Handling) e le imprese associate continuano a non dare applicazione alle intese sottoscritte con il rinnovo del contratto del dicembre 2015". Gli accordi, secondo i sindacati, prevedevano dal primo luglio 2017 "il ricalcolo della paga oraria, comprensiva di tutti gli aumenti contrattuali sui minimi tabellari nel calcolo delle voci variabili ed incentivanti come lo straordinario, il lavoro notturno e festivo".

