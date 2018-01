Aeroporti, sindacati: il 19 gennaio sciopero degli addetti ai bagagli

Venerdì 19 gennaio i dipendenti delle aziende di handling, ossia coloro che si occupano negli aeroporti di servizi di carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri e check-in, sciopereranno per 24 ore in tutti gli scali italiani. Lo annunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, che unitamente hanno proclamato la protesta per "la mancata applicazione del contratto nazionale del settore trasporto aereo nella sezione handling". Lo sciopero potrebbe causare disagi al traffico aereo programmato per la giornata.

Pagamento delle maggiorazioni

I sindacati chiedono che si provveda "al corretto pagamento delle maggiorazioni e alla corretta retribuzione, rispettando quanto sottoscritto e quando dovuto". Secondo le associazioni di settore, infatti, "Assohandlers (l’Associazione Nazionale degli Operatori di Handling) e le imprese associate continuano a non dare applicazione alle intese sottoscritte con il rinnovo del contratto del dicembre 2015". Gli accordi, secondo i sindacati, prevedevano dal primo luglio 2017 "il ricalcolo della paga oraria, comprensiva di tutti gli aumenti contrattuali sui minimi tabellari nel calcolo delle voci variabili ed incentivanti come lo straordinario, il lavoro notturno e festivo".

Timori anche sulla nuova regolamentazione Enac

"Inoltre siamo preoccupati – aggiungono i sindacati - in merito alla nuova regolamentazione Enac sull'organizzazione dell'handling negli aeroporti, che potrebbe essere emanata a giorni e rispetto alla quale ci attendiamo dalle istituzioni coinvolte un segnale chiaro a difesa delle esigenze del lavoro".