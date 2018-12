Caporalato nel Nord Italia, mille lavoratori irregolari: 59 denunce

La Guardia di Finanza di Pordenone ha individuato una complessa organizzazione di 13 società fittizie, con sede a Sassari, che avrebbero fornito manodopera in maniera illecita a numerose aziende manifatturiere del Nord Italia, configurando i reati di associazione per delinquere finalizzata al caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. La mente di questo gruppo sarebbe stato un pregiudicato per reati finanziari residente in provincia di Pordenone. L'operazione ha portato alla denuncia di 59 persone e all'emersione di oltre mille posizioni lavorative irregolari.

Il meccanismo illecito

Il sistema scoperto dalle Fiamme Gialle con l'operazione "Sardinia Job" si basava sulla creazione di falsi rapporti di appalto o subappalto con società fittizie intestate a prestanome. I lavoratori coinvolti provenivano da Slovenia, Romania, Repubblica Ceca e Slovacchia e dal Sud Italia, e risultavano occupati senza che venissero versati i contributi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Le aziende coinvolte

La Guardia di Finanza ha individuato 37 aziende che impiegavano questa tecnica, nelle province di Venezia, Brescia, Padova, Treviso, Vicenza, Bergamo, Modena, Pavia e Milano, e i cui rappresentanti legali sono ora indagati. Si tratta in tutto 59 persone delle quali quattro chiamate a rispondere di associazione per delinquere, 48 di reati tributari e sette di riciclaggio di circa 700mila euro, effettuato tramite carte prepagate e vaglia postali. Sono state 1.057 le posizioni lavorative emerse e collegate a questi impieghi illegali; le fatture per operazioni inesistenti ammontano invece a circa 21 milioni di euro. Il Gip di Pordenone ha inoltre disposto un sequestro per circa 4 milioni di euro nei confronti del principale indagato, comprendente due immobili di pregio, disponibilità finanziarie e due autovetture di lusso. Nella sua abitazione sono stati sequestrati poi 55mila euro in contanti nascosti sotto il ripiano di una scrivania.

Data ultima modifica 10 gennaio 2018 ore 13:30