Furto a scuola nel Sulcis, stop lezioni

Vacanze forzate per gli studenti dell'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente "Cettolini" di Villamassargia, nel Sulcis, sede staccata del "Beccaria" di Carbonia. La preside Anna Dessì ha dovuto chiudere la scuola, annullando tutte le lezioni, a causa di un furto che ha fatto sparire, insieme a 60 chili di formaggio, una macchina fotografica e varie attrezzature scolastiche, i nove computer destinati ad essere collegati alle lavagne luminose per la didattica prevista questa mattina.

I ladri sono entrati in azione durante le due giornate di festa per il ponte dell'1 novembre e hanno fatto razzia, compresi i 700 euro guadagnati dalla vendita dei prodotti preparati dagli studenti e i 60 chili di formaggio, anche questi frutto del loro lavoro. Il colpo è stato scoperto questa mattina, alla riapertura della scuola: sul posto i carabinieri per un primo sopralluogo. "Martedì 5 le lezioni riprenderanno regolarmente - annuncia all'ANSA la dirigente scolastica - Sono molto amareggiata per quanto è accaduto. Non è la prima volta che istituti agrari vengono presi di mira. Per noi è lavorare come Penelope: di giorno costruiamo, compriamo strumentazione, produciamo, poi arriva la notte e ci disfano tutto. È un danno a tutta la collettività".