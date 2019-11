Lavori nel sito nuragico di Tiscali

E' uno dei siti archeologici maggiormente visitati in Sardegna e segna il punto di arrivo di un percorso escursionistico da cartolina, che si affaccia sulla valle di Lanaitto nel territorio Oliena e in quella di Oddoene sul versante di Dorgali. Il villaggio nuragico di Tiscali, frequentato secondo gli storici già in età prenuragica e abitato fino all'alto Medioevo, richiede degli interventi per la messa in sicurezza degli accessi e del bene. E il comune di Dorgali punta a portarvi la connessione internet. Lavori che finalmente, dopo tante lungaggini burocratiche stanno per partire e saranno finanziati da un fondo regionale di circa 740mila.

"Si tratta di un fondo per il recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali, i cui lavori partiranno subito dopo il ponte dei Santi e si protrarranno per tutto l'inverno - ha detto all'ANSA la sindaca di Dorgali Maria Itria Fancello - Contiamo di concludere l'intervento entro Pasqua e di riaprire per quella data". Gli interventi prevedono anche la modifica del tracciato con il posizionamento di nuove passerelle in maniera tale che il visitatore possa spingersi più vicino al punto in cui ci sono le capanne e la sistemazione di entrambi gli accessi, da Dorgali e Oliena. "All'ingresso del villaggio - aggiunge - verrà sistemata la biglietteria e un posto di primo soccorso". Indispensabile per questo scopo la connessione internet. La sindaca nei giorni scorsi aveva lanciato un appello a Tiscali, la compagnia telefonica nata in Sardegna - il cui nome deriva proprio dal sito archeologico barbaricino - per la realizzazione della connessione internet.

E il patron di Tiscali, Renato Soru, ha già risposto dando la sua disponibilità a trovare una soluzione: "Sono felice che Tiscali abbia risposto positivamente al nostro progetto e spero di poter avere un contatto diretto presto", ha concluso la sindaca.