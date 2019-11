Bimbo 12 anni muore su nave da crociera

Quando la nave da crociera, a bordo della quale viaggiava insieme ai genitori e ai fratelli è attraccata al porto di Cagliari, era già morto. Una malore improvviso e al momento inspiegabile ha provocato il decesso di un bambino di 12 anni tedesco sulla Msc Divina attraccata ieri mattina nello scalo del capoluogo sardo. L'allarme è scattato poco prima dell'arrivo in Sardegna della nave, quando la Capitaneria di Cagliari è stata informata della morte del piccolo.

A bordo sono saliti gli uomini della Guardia costiera e il personale della Sanità marittima, quest'ultimi hanno accertato che la morte è avvenuta per cause naturali. Il corpo del bambino è stato comunque trasferito al Policlinico di Monserrato per ulteriori verifiche. In ospedale ci sono anche i familiari. La nave nel frattempo ha ripreso la navigazione per completare il crociera nel Mediterraneo.

La Divina era partita da Palermo ed era diretta a Cagliari. Il bambino si è sentito male in navigazione e sarebbe stato visitato durante la sosta a Civitavecchia. Poche ore dopo, però, le sue condizioni sono peggiorate fino a provocare il decesso. Al momento non è stata aperta alcuna inchiesta e non è stata disposta l'autopsia. Si attende di capire come la Sanità marittima vorrà procedere. La salma del bambino si trova al Policlinico, ma potrebbe essere trasferita all'Anatomia dell'ospedale Santissima Trinità. Solo al termine delle verifiche si potrà capire cosa ha ucciso il bambino.

FRANCESCE STRONCATA DA INFARTO - Una turista francese di 50 anni è morta a bordo della nave da crociera Costa Neoriviera attraccata questa mattina al porto di Cagliari. E' il secondo decesso in meno di 48 ore avvenuto sui giganti del mare in navigazione nel Mediterraneo con destinazione lo scalo del capoluogo sardo. La donna si è sentita durante la notte mentre era in cabina con il marito: fatale per lei un infarto. La salma è stata sbarcata e non sono stati disposti ulteriori accertamenti.