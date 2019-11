Apre nuova comunità per bambini

Una nuova comunità per bambini a Sanluri. Si chiama "Pioggia di Stelle", in omaggio a una fiaba dei fratelli Grimm, ed è una casa che può ospitare minori da 0 a 13 anni. La struttura nasce da una costola della cooperativa sociale Abem, una onlus che da anni lavora in Sardegna nel campo del sociale. L'obiettivo è quello di accogliere e sostenere i minori, provenienti da situazioni difficili, per accompagnarli nella crescita e creare un contesto che possa assicurarne un adeguato sviluppo psicosociale.

In alcuni casi, potranno essere accolte anche le mamme insieme ai loro figli. "Da tempo - spiegano i responsabili della struttura, Erminia Amoresano e Alessandro Mereu, entrambi psicologi - volevamo dedicare un luogo speciale ai bambini che vivono momenti di difficoltà - Una casa dove ospitarli e farli sentire apprezzati e amati, ma anche un punto di riferimento per tutta la comunità, perché il benessere dei più piccoli deve essere una priorità per tutti". La comunità può ospitare fino ad un massimo di 6 minori, proprio per ricreare un clima familiare, dove i bambini possano sentirsi a casa.

"Le polemiche degli ultimi tempi sulle comunità e sulle case famiglia non devono ingannare - avvertono i due esperti - ci sono tantissimi casi in cui il contesto familiare non è assolutamente adatto per una adeguata crescita dei bambini. Può dar fastidio, eppure non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e far finta di non vedere certe gravissime situazioni nelle quali sono costretti a vivere ogni giorno tanti minori, che dovrebbero essere accuditi, curati e sostenuti, mentre nella realtà si trovano a dover vivere in condizioni di forte precarietà, anche affettiva, proprio nel contesto dove invece dovrebbero sentirsi più sicuri, cioè la famiglia".