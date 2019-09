Lite a colpi di coltello, grave 21enne

E' finita nel sangue una lite tra due giovani in un locale di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 21 anni del posto, Andrea Guglielmi: raggiunto da una coltellata, è ora ricoverato all'ospedale di Lanusei in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, un compaesano di 22 anni, è stato bloccato dagli avventori del locale con una bottigliata in testa, che lo ha costretto alle cure in guardia medica.

Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, in località Su biviu, la strada che dalla statale 389 porta a Villagrande, presso un bar trattoria che prende il nome della località. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto con i colleghi di Arzana e Lanusei, tra i due, complice l'eccesso di alcol, è scoppiata una lite per futili motivi, poi culminata con l'accoltellamento di Guglielmi. I militari hanno raccolto varie testimonianze ma non potranno avvalersi delle telecamere del sistema di videosorveglianza perchè il locale non ne è dotato.

PER AGGRESSORE ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO - E' indagato per tentato omicidio, al momento in stato di libertà, il giovane di 22 anni di Villagrande Strisaili che ieri a tarda sera, al culmine di una lite in un bar ristorante, ha accoltellato un suo compaesano, Andrea Guglielmi, ora ricoverato all'ospedale di Lanusei in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il sostituto procuratore di Lanusei, Gualtiero Battisti, titolare delle indagini, ha sul tavolo il fascicolo dei carabinieri della locale compagnia in cui si ricostruiscono i fatti attraverso il racconto dei testimoni e i successivi rilievi sul posto. L'aggressore, pregiudicato per reati di droga, è rimasto leggermente ferito quando uno degli avventori del locale lo ha bloccato con una bottigliata in testa. Il 22enne verrà interrogato nelle prossime ore dal magistrato, mentre per sentire Guglielmi si aspetta il miglioramento delle sue condizioni di salute.

Data ultima modifica 05 settembre 2019 ore 19:23