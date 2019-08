Letto bordo strada per notte vista mare

Sono passati in quella strada panoramica, con vista mozzafiato sul mare di Cala Gonone, frazione di Dorgali sulla costa centro orientale della Sardegna, e non hanno resistito all'affascinante - ma vietata - idea di trascorrere una notte lì, dormendo all'aperto con tanto di materasso posizionato su uno spiazzo a bordo strada.

Protagonista una coppia di turisti, in vacanza in Sardegna, che è stata multata dalla polizia municipale del paese, giunta sul posto dopo le segnalazioni di diversi automobilisti increduli.

Sì, c'era proprio un letto a due piazze con lenzuola bianche a bordo strada. La foto è stata postata dallo stesso Comune di Dorgali su Facebook.

"Questa foto - si legge nella pagina del Comune - ritrae l'ennesima violazione delle regole da parte di persone che sostengono di amare il nostro territorio, ma non lo rispettano.

Al loro risveglio sono stati giustamente multati per campeggio abusivo, nonostante le loro proteste. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell'ambiente e del decoro non vengano rispettate. I visitatori sono sempre i benvenuti da noi, ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto".

"Di solito non pubblichiamo tutte le sanzioni - commenta la sindaca di Dorgali, Maria Itria Fancello (M5s) - perché non lo riteniamo in generale un 'bel messaggio' da trasmettere e perché si cerca sempre di tutelare la privacy anche di chi sbaglia, ma questo materasso, piazzato in uno dei posti più panoramici di Cala Gonone era un caso talmente eclatante da meritare un comunicato".