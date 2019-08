Ctm, disponibili abbonamenti studenti

Per l'anno scolastico 2019/2020 sono in vigore le nuove tariffe agevolate per l'acquisto degli abbonamenti mensili e annuali agevolati del Ctm. E', infatti, già possibile richiedere per la prima volta o rinnovare il profilo studenti.

Diverse le tipologie previste: per il profilo studenti con ISEE inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente sarà praticata una riduzione dell'80% (Abbonamento annuale 35 euro, abbonamento mensile 4,20 euro); per le famiglie con ISEE superiore a 25.500 euro sarà praticata una riduzione del 60% (Abbonamento annuale 70 euro, abbonamento mensile 8,40 euro) Sarà possibile acquistare gli abbonamenti con Ctm card esclusivamente nel Ctm Point di viale Trieste 151 e sulla App Bufinder tramite email inviando il modulo scaricato e scansionato, insieme alla fotografia del documento di identità, a studenti@ctmcagliari.it. Per attivare il profilo studenti con ISEE inferiore a 25.500 euro, inoltre, è necessario allegare copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Il Ctm Point è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13, lunedì, martedì e giovedì anche 14:30-18:00. Dal 26 agosto aperto dal lunedì al venerdì anche con orario continuato 8:05-18 e sabato dalle 8:05 alle 12. Per qualsiasi ulteriore informazione è attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 il numero verde gratuito 800.078.870.