Mattarella alla Maddalena:relax in barca

In attesa che la situazione politica nazionale si sblocchi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prosegue le sue vacanze sull'isola della Maddalena, in Sardegna, in compagnia della figlia. Ospite da venerdì scorso dell'ammiragliato, nella tarda mattinata il capo dello Stato ha raggiunto in auto il molo militare ed è salito a bordo di un'imbarcazione che gli consentirà di girare per il secondo giorno tra le isole minori dell'arcipelago-parco.

Tutto secondo programma, dunque, sebbene non sia ancora certo quanto potrà durare il suo riposo in terra sarda: la crisi del governo Conte gli impone costanti e frequenti contatti con Roma, dove la situazione continua a evolvere con rapidità. A seconda degli esiti degli incontri tra i capigruppo parlamentari, calendarizzati tra oggi e domani, Mattarella deciderà se anticipare il rientro nella capitale o se proseguire il programma delle sue vacanze, che mercoledì dovrebbe portarlo a trasferirsi da La Maddalena a Genova.