Asinara,dopo attentato videosorveglianza

SASSARI, 7 AGO - Dopo l'attentato incendiario che nei giorni scorsi ha distrutto il trenino che trasporta i turisti in visita all'Asinara, l'amministrazione del Parco nazionale corre ai ripari e per rafforzare la sicurezza nell'ex isola-carcere ha deliberato di acquistare e installare cinque telecamere per la videosorveglianza del territorio e degli edifici. Quattro saranno installate nell'area parcheggio di Fornelli e un'altra, invece, già in uso all'Area marina protetta, sarà convertita a uso videosorveglianza e consentirà di registrare, come le altre, quanto avviene nella zona di copertura.

Il Parco, intanto, pensa anche all'attivazione di un servizio di vigilanza notturno. "Si tratta di un primo atto che, come Parco, abbiamo voluto adottare per dare immediatamente un segnale di attenzione, sia verso le strutture e l'ambiente dell'isola, sia verso l'attività degli operatori. Ci auguriamo possa dare un po' più di tranquillità dopo quanto avvenuto la scorsa settimana", spiega il presidente del Parco Antonio Diana.

Oltre al sistema di videosorveglianza, l'ente ha previsto anche l'installazione di un impianto di illuminazione. "Per garantire la sicurezza ribadiamo la nostra disponibilità a continuare e implementare il rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine e il Corpo forestale. Siamo fiduciosi, intanto, sull'esito delle indagini relative all'incendio che ha distrutto un trenino turistico", conclude Diana.

Intanto a tempo di record il trenino distrutto dalle fiamme, di proprietà dell'azienda di proprietà di Angelo Benenati, è stato sostituto con un altro mezzo simile, messo a disposizione da un'altra società che ha deciso di collaborare in segno di solidarietà con l'imprenditore colpito dall'atto intimidatorio.

