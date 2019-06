Cinema: Domino in anteprima in Sardegna

C'è anche la Sardegna nell'ultimo lavoro di Brian Palma "Domino". È sarà proprio l'Isola con il Forte Village di Santa Margherita di Pula ad ospitare questa sera alle 20.30 l'anteprima nazionale del film atteso nelle sale dal 27 giugno. Inizia in grande stile la 2/a edizione del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca. Sul grande schermo scorreranno le immagini della nuova pellicola del thriller firmato dal maestro del brivido, girato tra l'Exma di Cagliari, Giorgino, la spettacolare litoranea per Villasimius per i movimentati inseguimenti sulla costa, le sue spiagge, la zona industriale di Capoterra. De Palma ha "ricreato la sua Spagna", con lo spirito della Corrida che rivive tra le architetture dell'ex mattatoio cagliaritano.

La kermesse di respiro internazionale si condensa in quattro giornate, 13-16 giugno, tra Forte Village e Uci Cinema di Cagliari, 27 proiezioni tra film, serie TV, cortometraggi e documentari, poi premi, incontri e un ricco parterre di ospiti nazionali e internazionali. Dopo Roma, il festival è stato presentato a Villa Devoto dal governatore Christian Solinas, l'assessore al Turismo Gianni Chessa, Lorenzo Giannuzzi, Ceo di Forte Village, le attrici Lola Ponce, Annabelle Belmondo, Anna Safroncik e Eva Longoria, che inaugurerà questa edizione.

C'è attesa per il film che segna il ritorno sul set dopo sette anni del pluripremiato regista statunitense, autore di opere cult come Scarface, The Untouchables, Mission impossible. Nel cast di "Domino" Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten ("Il trono di spade"). E' la storia di un poliziotto danese che nel far luce sulla morte di un collega e amico si trova coinvolto in una vicenda di spionaggio internazionale connessa alla lotta al terrorismo. Eva Longorina, in prima linea nella difesa dei diritti umani ha ricordato come "Le donne, al di là dei contesti in cui vivono, si trovano ad affrontare gli stessi problemi. E su questo - ha sottolineato - lavoro con la mia fondazione". Un festival ecologico e impatto zero. "Con un green carpet e l'utilizzo di auto elettriche e zero plastica monouso", ha spiegato Tiziana Rocca.