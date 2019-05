Comunali: M5s, attesa per nome candidato

Meno quattro giorni alla presentazione delle liste - il termine ultimo è sabato 18 maggio alle 12 - e il Movimento Cinquestelle non ha ancora un suo candidato sindaco per le comunali di Cagliari del 16 giugno. Ciò non vuol dire che la base grillina del capoluogo non sia al lavoro da giorni per individuare la figura adatta. In corsa il consigliere uscente Pino Calledda e il medico Alessandro Murenu. Per le amministrative 2016 il movimento ha ideato un metodo nuovo per arrivare alla decisione finale. In pratica: chi vuole concorrere alla poltrona di primo cittadino deve creare una lista di candidati accedendo a un apposito banner della piattaforma Rousseau denominato "Open Comuni".

Una volta "cliccato" su "crea nuova lista", l'aspirante sindaco potrà invitare gli altri candidati che, accettato l'invito, dovranno caricare casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e curriculum vitae. Poi l'aspirante sindaco potrà inviare la lista e chiedere la certificazione al Capo politico Luigi Di Maio. Ebbene, sino ad ora il consigliere uscente Pino Calledda è l'unico ad aver ottemperato ed è in attesa di responso. Il via libera del leader M5s potrebbe essere chiesto anche per un'altra lista guidata da Murenu. Ad ogni modo solo una lista otterrà la certificazione.

E' abbastanza improbabile, invece, che alla fine i grillini decidano di non presentare alcun candidato, soprattutto dopo il percorso annunciato e avviato dallo stesso leader Di Maio per un maggiore radicamento nei territori. E' chiaro, poi, che la presenza grillina nella competizione del 16 giugno favorirebbe l'eventualità di un secondo turno di ballottaggio tra i candidati di centrosinistra e centrodestra Francesca Ghirra e Paolo Truzzu.