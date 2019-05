Ichnusa, ripulita spiaggia S.Vero Milis

Raccogliere rifiuti dove non dovrebbero esserci. Un impegno tangibile arriva dalle giornate promosse da Ichnusa, la birra di Sardegna, con la campagna #Ilnostroimpegno in collaborazione con Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Sassari. Questa volta la comunità è stata invitata a unirsi a loro sabato 11 maggio per ripulire dai rifiuti abbandonati la spiaggia di Is Benas a San Vero Milis, nell'Oristanese. Ancora una volta, grande entusiasmo da parte della comunità: insieme a Ichnusa, cittadini, volontari Legambiente, e una delegazione della Dinamo Sassari. Presente anche Scott Bamforth, guardia della squadra sassarese che si è appena aggiudicata la FIBA Europe Cup. La giornata si è conclusa con un bilancio di 263 sacchi raccolti cui si aggiungono altri rifiuti ingombranti e speciali come serbatoi, ruote di autoveicoli, ami e reti da pesca.

Tra i partecipanti alla raccolta Katia Pantaleo, Marketing Manager di Ichnusa: "Vedere così tanto antusiasmo per questa iniziativa ci rende orgogliosi. È la prova che un piccolo gesto di rispetto, se fatto da molti, può fare la differenza. Grazie ancora una volta a Legambiente Sardegna e ai nostri partner Dinamo Sassari e Cagliari Calcio, che ci stanno aiutando a dare spazio e voce a questo progetto. Aspettiamo tutti l'8 giugno a Sassari". "Oggi abbiamo lavorato in un'area grande poco più di 300 metri raccogliendo oltre 260 sacchi di rifiuti per lo più costituiti da microplastiche che il mare ci ha restituito - dichiara Annalisa Colombu, Presidente di Legambiente Sardegna - Oggi la comunità è scesa in campo, ma ognuno di noi già con i comportamenti quotidiani può fare la differenza adottando comportamenti virtuosi".

La giornata a San Vero Milis è solo la terza tappa di questa storia di impegno. Già in programma una quarta tappa a Sassari, sabato 8 giugno. L'iniziativa è aperta a tutti i maggiorenni che possono richiedere l'iscrizione tramite il sito dedicato www.ilnostroimpegno.it.