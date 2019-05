Pubblicità, caccia al nuovo Gavino Sanna

Caccia al nuovo Gavino Sanna. Pubblicitari, registi, designer, web designer e creativi in rampa di lancio al contest Giovani Leoni 2019, concorso riservato a coppie di creativi nati dopo il 21 giugno 1988. Può essere la porta d'ingresso all'Olimpo della pubblicità mondiale, ovvero il Cannes Lions 2019, il Festival internazionale della creatività. Organizzato dall'Adci - Art director club italiano, il concorso si propone appunto di "stanare" e valorizzare i talento della nuova generazione.

"I sardi, cito uno per tutti Gavino Sanna, ma ce sono molti e altri e bravi all'interno delle diverse agenzie sono da sempre protagonisti a diversi livelli nel nostro settore - commenta Vicky Gitto presidente dell'Art directors club italiano, siciliano - perciò davvero li incoraggio a mettersi in gioco in questo contest perché la prospettiva di essere lanciati a Cannes è concreta, vera e tangibile. Una buona idea è un qualcosa che abbiamo tutti dentro di noi - continua il presidente ADCI - e quindi tutti, a prescindere dal portfolio o dall'esperienza, sono competitivi in questo contest. Dico a tutti: provate a regalarvi il successo, mettete alla prova il vostro talento, senza indugio e senza timidezze".

Le categorie? Dalla sezione film, alla stampa, sino a quella riservata alle campagne di Pr. La giuria, composta dai creativi dell'Art directors club italiano, valuterà gli elaborati in termini di creatività, realizzazione e originalità dell'idea e quindi incoronerà le tre coppie creative autrici delle migliori campagne per ciascuna categoria. I vincitori, oltre a partecipare alla Young Lions Competition, saranno iscritti di diritto come delegati e ospiti di Adci delle rispettive categorie al Cannes Lions 2019.

Data ultima modifica 10 maggio 2019 ore 20:07