Fiera del vino con Vignaioli a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAG - Una festa del vino di qualità tra degustazioni, musica e cibo, per una giornata all'insegna della cultura enologica. Domenica 12 maggio torna Vignaioli, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Sabores-Sapori di Sardegna e Babeuf, ormai da anni punti di riferimento del buon bere a Cagliari, e che coinvolge il festival Here I Stay, a cui è affidata la scelta musicale con DJ set in vinile che andranno avanti tutta la sera e un concerto finale del gruppo Malphino, direttamente da Londra a suon di Cumbia. Vignaioli, che quest'anno festeggia la sua seconda edizione, è una piccola fiera informale e conviviale con 20 produttori in arrivo da tutta Italia. La giornata del 12 maggio sarà una festa nella cornice di Bingia Pernis, a pochi passi dal centro città, con cancelli aperti a partire dalle 12 e sipario in serata, con chiusura alle 20.

L'idea e quella di far conoscere, attraverso degustazioni e incontri informali, il lavoro dei vignaioli che riescono ad esprimere il terroir delle proprie zone. Particolare attenzione è data a quei produttori che dimostrano un approccio sostenibile ai metodi di vinificazione e produzione, non facendo quindi ricorso alla chimica di sintesi in vigna né a coadiuvanti nella vinificazione. Per questo molti produttori presenti hanno una certificazione biologica e tanti di essi lavorano in biodinamica. Il piccolo produttore, dunque, al centro del processo di trasformazione dell'uva in vino, con la sua storia, la sua sapienza, il suo percorso. I produttori sardi presenti sono Tenute Dettori - Sennori, Az. Agricola Pusole - Baunei, Az. Deperu-Holler - Perfugas, Meigamma - Villasimius, Tenute Santu Teru - Nurallao, Az.Agricola Soi - Nuragus, Az. AG. Mereu - Sorgono, Az. Ag.

Canneddu - Mamoida, Francesco Mariotti - Tempio Pausania, Cantina Carta - Bosa, U Bertin - Carloforte. Tra i produttori nazionali Sagona - San Clemente In Valle, Rocco di Carpeneto - Carpeneto, TerraQuilia - Guiglia, Az. Vinicola Maria Bortolotti - Zola Pedrosa, Az. Giovanni Iannucci - Guardia Sanframondi, Gatti - Ponte di Piave, Ampeleia - Roccatederighi, Le Nuvole - Melfi, Az. Monte di Grazia - Tramonti eNicola Gatta - Gussago.

