Gruppo Arborea, da Sardegna a Trentino

La cooperativa Assegnatari Associati Arborea, dopo 63 anni di commercializzazione del latte conferito da oltre 200 aziende zootecniche, diventa un Gruppo operante in tutti i segmenti del mercato lattiero-caseario, con stabilimenti in tutta Italia e un piano di sviluppo per le sue aziende. La società ha scelto di presentare il nuovo brand di gruppo e le proprie strategie di crescita sul mercato italiano ed estero a TuttoFood, in corso a Milano fino al 9 maggio. Il Gruppo punta, da un lato, a sviluppare le produzioni vaccine Arborea e quelle ovi-caprine Fattorie Girau in Italia, Europa e Asia e, dall'altro, a consolidare la presenza del brand S.Ginese e delle produzioni Trentinalatte nei rispettivi mercati: la Toscana e Liguria per i prodotti vaccini di Capannori (Lucca), il mercato italiano del private label e quello nazionale per i brand Trentina. "Con le acquisizioni concluse nel 2018 - spiega Francesco Casula, Direttore Generale Arborea - abbiamo dato vita al Gruppo, accrescendo le nostre dimensioni di fatturato, le capacità produttive e la rete commerciale. Nel 2019 - annuncia il manager sardo - vogliamo continuare ad investire, dando impulso all'export e aumentando le vendite in Penisola, che oggi già rappresentano il 38% del nostro fatturato. Arborea è un Gruppo che mantiene salde le proprie radici e guarda con fiducia al futuro puntando su qualità, genuinità e sicurezza dell'origine il latte italiano".Il Gruppo intende in particolare accrescere le quote di mercato dei prodotti Arborea e Fattorie Girau nel Centro-Nord investendo su una gamma specifica di prodotti vaccini e ovi-caprini. Per il brand Arborea - L'isola felice delle mucche è previsto un ampliamento dell'assortimento e una commercializzazione di nuovi formati di yogurt e formaggi per il mercato sardo e, parallelamente, un'intensificazione dei rapporti commerciali con la Cina per la vendita di latte, panna, mascarpone e burro per i mercati B2B e B2C.