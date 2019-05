Il Festival dei Tacchi compie 20 anni

Approda il 2 agosto in prima nazionale al "Festival dei Tacchi" in Ogliastra, Max Paiella con BOOM. Un viaggio esilarante, tra parole e musica, negli anni Sessanta. E' uno dei 18 spettacoli del cartellone allestito dal 2 all'8 agosto dai cada die tra Jerzu, Ulassai e Gairo.

Il festival internazionale, che spegne le sue venti candeline, unisce teatro e arte, ambiente, paesaggio, tradizioni, enogastronomia, sviluppo del territorio e del turismo locale all'insegna dell'ecosostenibilità.

Trentasei gli ospiti. Sono attesi anche Marco Baliani, Giuliana Musso, Ascanio Celestini, Luigi D'Elia, Gardi Hutter, considerata la clown più celebre del mondo. Ancora, Cada Die Teatro, musicisti come Paolo Fresu che accompagna Pierpaolo Piludu in Los Laribiancos e poi Paolo Angeli. In programma anche laboratori, esiti scenici, presentazioni di libri, tavole rotonde, incontri dedicati alla drammaturgia.

Si rinnova la sinergia con la Cantina Antichi Poderi di Jerzu e la Stazione dell'Arte di Ulassai, nel segno indelebile, e inconfondibile, del ricordo di Maria Lai, insostituibili location, e con associazioni e operatori turistici del territorio.

Giuliana Musso sarà protagonista, autrice e regista di "Mio eroe". Marco Baliani porterà in scena Kohlhaas, con il quale nel 1989 ha dato vita al teatro di narrazione. Giancarlo Biffi, accompagnato da Paolo Angeli, porterà in scena "Rosmarino, ma tu mi vuoi?". La svizzera Gardi Hutter, che dal 1981 gira mezzo mondo con il suo teatro clownesco propone "La sarta", in un richiamo LA SARTA ai "fili" di Maria Lai.

Tra i tanti eventi anche l'omaggio a Jannacci, Gaber, Fo, con Luca Radaelli, Maurizio Aliffi, Luca Pedeferri, Enrico Fagnoni.