Detersivo nelle terme, protesta turisti

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAG - E' polemica dopo la pubblicazione sul web di video e foto, da parte di alcuni turisti "indignati" - che hanno anche chiamato i carabinieri - perché nelle terme romane di Fordongianus, in provincia di Oristano, un gruppo di persone stava lavando pentole e piatti sporchi, anche con detersivo, nell'acqua calda che da millenni scorre nella zona.

Un'usanza a quanto pare molto comune nella zona, che resiste nel tempo, quella di lavare non solo panni ma anche stoviglie nella sorgente. Ma il giorno del primo maggio nella zona vi erano tanti turisti, tra cui un gruppo di inglesi e cinesi che non ha gradito la scena e si sono lamentati con i residenti che, dopo il pranzo all'aperto organizzato dalla Pro Loco, stavano pulendo pentole e piatti nell'acqua delle antiche terme. Per poco non è scattata una rissa e sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma.

Secondo il racconto dei turisti - come riportano oggi alcuni quotidiani - le persone che stavano lavando le stoviglie avrebbero reagito in malo modo, giustificandosi col fatto che loro avevano sempre fatto così. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda: "Sono molto dispiaciuto, così si dà un'immagine sbagliata del paese - commenta al quotidiano L'Unione Sarda - non capisco perché si è scelto di andare a lavare le pentole al fiume quando c'è il lavatoio. La cosa più grave è che abbiano perseverato con questo comportamento nonostante ci fossero persone che facevano il bagno". (ANSA).