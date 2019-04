Barbagianni in canale, salvato da vigili

(ANSA) - CAGLIARI, 30 APR - Era finito nel canale Terramaini, a Molentargius, e non riusciva più a riprendere il volo. Un barbagianni è stato salvato dai vigili del fuoco oggi a Cagliari.

Il volatile, forse a causa di un impatto contro un ramo, è caduto in acqua rischiando di morire. Una persona che transitava in zona lo ha visto e ha chiamato il 115. I vigili del fuoco, usando un retino lo hanno recuperato e poi, dopo averlo chiuso in una gabbietta utilizzata appositamente per il recupero dei volatili, lo hanno consegnato a una clinica veterinaria per le cure.