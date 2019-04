Lavori su svincolo Olbia, chiusa SS125

Proseguono i lavori di adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia tra le statali 125 e 199. Per questa ragione, un tratto dell'Orientale Sarda sarà chiusa al traffico, sino a fine giugno, tra l'intersezione con via Roma e l'intersezione con la SS 199.

Il traffico proveniente dalla Statale 125 Olbia Sud verrà indirizzato su via Roma e smistato nelle varie direzioni tramite la rotatoria "Paule Longa" vicino al vecchio cimitero, mentre quello proveniente dalla strada Maggiore Pietro Bonacossa ("sopraelevata sud") verrà indirizzato sulla Statale 199 e smistato nelle varie direzioni tramite la rotatoria provvisoria realizzata dall'Anas nell'intersezione con via dei Maniscalchi. I veicoli provenienti da Olbia centro e diretti all'aeroporto (e viceversa) dovranno utilizzare il nuovo svincolo per l'aeroporto realizzato sulla nuova Sassari-Olbia.

"L'ordinanza prevede la chiusura della strada fino al 30 giugno, ma sarà fatto tutto il possibile per velocizzare i lavori e ripristinare il normale traffico veicolare al più presto. - afferma il sindaco Settimo Nizzi - Ci scusiamo con i nostri concittadini, ed in generale con gli automobilisti, per gli eventuali disagi che subiranno nelle prossime settimane ma, una volta conclusi i lavori, tutti beneficeremo dei lavori di adeguamento di uno svincolo fondamentale per accedere alla nostra città".