Giunta da completare, Solinas al lavoro

Non sono ancora pronti i sette nomi che mancano per completare la Giunta regionale. "Sono sotto valutazione, alcuni partiti mi hanno proposto dei curricula, altri lo faranno tra oggi e domani", spiega il governatore Christian Solinas prima di prendere parte al vertice dei capigruppo di maggioranza convocato in Consiglio per trovare un accordo sulla spartizione delle presidenze delle sei commissioni permanenti che si insedieranno nel pomeriggio. "Abbiamo detto che in questi giorni avremmo completato la squadra e lo faremo", assicura Solinas.

Quanto ai nodi, sono più di due. "Non ho dubbi solo sui Trasporti e sull'Industria, altrimenti li avrei già assegnati - precisa il presidente della Regione - la parità di genere non è un problema, sto invece valutando con molta attenzione i curricula delle singole competenze".

Sembra chiaro che anche oggi non saranno comunicati i nomi degli assessori a Trasporti, Industria, Agricoltura, Lavori pubblici, Cultura, Urbanistica e Affari generali. Tuttavia, tiene a precisare Solinas, "una Giunta c'è, sta operando, in questi giorni abbiamo affrontato problemi molto seri come quelli sulla continuità e il porto canale di Cagliari. Ai sardi interessa di più sapere se 1.100 posti di lavoro tra i due siti saranno salvati, più che conoscere se la Giunta sarà di 5, 12 o 7 assessori".