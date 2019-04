Cagliari, 3 candidati primarie c.sinistra

Per le primarie del centrosinistra a Cagliari in vista delle elezioni comunali del 16 giugno si voterà domenica 5 maggio.

Tre i candidati aspiranti sindaco: Matteo Lecis Cocco Ortu, Francesca Ghirra e Marzia Cilloccu che in quest'ordine compariranno nella scheda.

I seggi, sette nel capoluogo compresa la municipalità di Pirri, saranno aperti dalle 8 alle 20. Sarà possibile il voto di tutti i cittadini cagliaritani aventi diritto di voto per le elezioni amministrative che verseranno al seggio, a titolo di rimborso delle spese organizzative, il contributo di 2 euro.

Hanno inoltre diritto di voto i sedicenni e i cittadini immigrati residenti in città con il permesso di soggiorno.

"Il comitato organizzativo per le primarie del centrosinistra di Cagliari - si legge in una nota firmato dal suo presidente Luca Mereu - ha definito il regolamento e il codice di autoregolamentazione improntando la competizione elettorale alla lealtà e alla sobrietà incaricandosi di mettere in campo ogni mezzo al fine di garantire visibilità alle primarie e adeguata partecipazione al popolo del centrosinistra cagliaritano".