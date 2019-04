"Musica a Palazzo",8 concerti a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - Dal 30 aprile al 12 giugno, con cadenza settimanale, la Sala del Consiglio metropolitano di Palazzo Regio cambierà temporaneamente la sua funzione per fare da scenografia a otto concerti gratuiti, tenuti dai migliori allievi e dalle migliori formazioni attualmente offerte dal Conservatorio. E' la prima edizione della rassegna "Musica a Palazzo", curata dalla Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina", presentata oggi a Cagliari.

L'iniziativa è rivolta a un pubblico vasto, che ama ascoltare il solista così come la formazione da camera, i cantanti con le loro magnifiche romanze, capolavori dei nostri operisti tanto quanto i virtuosismi trascendentali delle opere dei grandi compositori. Dal canto loro, gli interpreti diverranno protagonisti e al tempo stesso esempio positivo di ciò che l'impegno, lo studio, la dedizione totale per la realizzazione dei propri sogni possono concretamente e culturalmente offrire.

"Iniziative come questa aiutano a valorizzare il Palazzo Regio, che merita la massima conoscenza - ha detto Andrea Onali, consigliere della Città Metropolitana delegato in materia di Politiche culturali, sportive e turistiche e Innovazione -. La musica contribuirà a creare una bellissima atmosfera che ci condurrà nel passato e contribuirà a far innamorare gli spettatori di questo splendido edificio storico, che sarà visitabile anche il 28 aprile, per Sa Die de Sa Sardigna e l'11 e 12 maggio, durante la prossima edizione di Cagliari Monumenti Aperti: per l'occasione, grazie al permesso della Prefettura, saranno aperte al pubblico in via eccezionale anche le due sale Maria Cristina".

"Per i nostri allievi e diplomati esibirsi in un edificio storico rappresenta un'occasione preziosa di formazione e crescita", ha dichiarato Giorgio Sanna, direttore del Conservatorio di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina".

