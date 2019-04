Comitato Inps, serve più personale

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Concorsi e nuovi arrivi di personale all'Inps per far fronte ai carichi di lavoro resi più pesanti da "Quota cento" e reddito e pensioni di cittadinanza.

È la richiesta-appello del Comitato regionale Inps Sardegna in un ordine del giorno rivolto a forze politiche e amministrazioni. Anche perché la "Quota cento" non solo riempie di pratiche scrivanie e computer, ma sta anche svuotando gli uffici: il sistema di pensionamento prevede, secondo il Comitato, una fuga di circa cinquanta dipendenti per il 2019.

Chiesti anche "adeguati e tempestivi interventi formativi".

Soprattutto perché - continua il Comitato - nel prossimo triennio, per effetto dell'elevata anzianità media del personale, ci saranno altre fuoriuscite.

No anche alla nuova mappa di sedi Inps già contestata in più occasioni da diverse amministrazioni che temono il depotenziamento di servizi nei loro territori.

"I parametri previsti - si legge nell'ordine del giorno - non sono compatibili con la realtà dell'isola". L'invito finale è quello del "mantenimento di qualità ed efficienza per garantire adeguate risposte alle istanze ed esigenze degli utenti sardi".

(ANSA).