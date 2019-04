In Sardegna 2 impianti di spirulina

(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - Due impianti per la produzione di spirulina in Sardegna. I due siti di Milis e Arborea, nell'Oristanese, sono stati inaugurati dal gruppo Tolo Green, società che sviluppa e gestisce investimenti nel mercato dell'energia rinnovabile. Produrranno 15 tonnellate l'anno di microalghe di qualità per fini alimentari: si tratta di strutture tra le più grandi in Italia. "L'obiettivo è raddoppiare la produzione nei prossimi due anni e farli diventare tra le più grosse realtà a livello europeo", ha sottolineato Andrea Moro, responsabile tecnico.

Il progetto seguirà processi sostenibili al 100 per cento con impatto zero sul territorio. L'inaugurazione è stata anche occasione per uno spuntino al ristorante Da Renzo a Siamaggiore con fregula e crostacei, filetto di pesce e dessert, tutto a base di alga Spirulina, il superfood indicato dalla Fao alimento del futuro.

Tra i primi micro organismi vegetali conosciuti sul pianeta la microalga è un'ottima fonte di proteine, vitamine, sali minerali, acidi grassi insaturi.