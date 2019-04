Giro di Sardegna su nave da crociera

Una crociera intorno alla Sardegna con approdo in tutti i porti dell'isola. Trattative avviate con la tedesca FTI Cruises per un pacchetto che prevedrà il primo periplo della Sardegna. "Un'iniziativa - spiega il presidente dell'Adsp Massimo Deiana - che apre a uno scenario inedito e di successo per il lavoro finora svolto". È una delle novità emersa dalla partecipazione dei porti sardi al Seatrade Cruise Global, evento fieristico mondiale dedicato all'industria delle crociere.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, rappresentata da Deiana e dalla responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, ha messo in vetrina gli scali sardi e le strategie di potenziamento del settore. Un comparto - è stato ribadito - che punta a mantenere anche quest'anno un volume di traffico che si attesta attorno al mezzo milione di passeggeri. Nel corso della tre giorni di seminari l'Adsp ha annunciato di aver conferito alla società Risposte e Turismo - da anni impegnata nella produzione di approfondimenti sul mercato crocieristico italiano (Cruise Watch) e nell'organizzazione di convegni itineranti come l'Italian Cruise Day - uno studio sugli scenari e sulle strategie da intraprendere per incrementare la domanda di imbarco e sbarco dai porti della Sardegna e stimolare le compagnie ad inserire più scali all'interno di uno stesso itinerario. Le conclusioni saranno presentate nel corso della prossima edizione dell'Italian Cruise Day, in programma il prossimo ottobre a Cagliari.

"Anche l'appuntamento 2019 col Seatrade Cruise Global è stato un successo per i nostri scali di sistema - spiega Deiana - definiti, come ben sintetizzato nel nostro slogan, 'porte verso un sogno'. Nel corso di questa edizione abbiamo presentato la nostra offerta, unica nello scenario mediterraneo, che può contare su più porti ed escursioni emozionanti e mai ripetitive, quindi, per garantire il cosiddetto 'interporting' ossia più toccate di una nave su una stessa destinazione, nell'ambito di un unico itinerario".