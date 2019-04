Alitalia: voli su Olbia senza contributi

Alitalia intende volare sulle due rotte Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate senza compensazione economica dal prossimo 17 aprile. Lo ha comunicato la stessa compagnia alla Regione Sardegna, in merito all'avvio del nuovo sistema di continuità territoriale area da e per l'Isola. Alitalia che, ora deve attendere la verifica della Regione sui requisiti della propria proposta, sollecita anche un tavolo tecnico con la Regione e con Air Italy, che ha già formulato la richiesta di poter volare su Olbia senza contributi.

L'incontro dovrebbe servire, secondo l'ex compagnia di bandiera, ad "analizzare lo scenario che si è venuto a delineare e per condividere regole precise relative alle modalità di gestione dei voli su Olbia operati dalle due compagnie in continuità territoriale". "La decisione di non operare i collegamenti in continuità territoriale su Olbia, tra l'altro così a ridosso della data di avvio dei voli (17 aprile, ndr), comporterebbe conseguenze economiche peggiori rispetto al volare da e per Olbia senza compensazione", scrive Alitalia in una nota.

"Ai costi già sostenuti per la distribuzione dei voli sui sistemi, per la forza commerciale sul campo, per il marketing e la comunicazione, per l'assistenza in aeroporto, tutte attività già in fase avanzata di definizione e di implementazione - si legge ancora - si dovrebbero aggiungere poi ulteriori costi per rimborsare o riprenotare su altri voli i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto, oltre che per la riorganizzazione dei voli e dei turni degli equipaggi".