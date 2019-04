Favata, stop diffamazione miei confronti

"Basta con la campagna diffamatoria nei miei confronti". Il musicista Enzo Favata, ideatore e organizzatore del Festival Musica sulle Bocche, ritorna sulle polemiche nate dalla mancata partecipazione al festival che si svolge ogni estate a Santa Teresa Gallura dell'artista israeliano Eyal Lerner.

Il jazzista ha incaricato i suoi legali, gli avvocati Enrica Anedda Endrich e Alberto Cocco Ortu, di fare chiarezza su quanto accaduto. "E' stato diffuso sulla stampa, dandone ampia pubblicità - dicono all'ANSA i legali - uno scambio di brevi messaggi avvenuto privatamente su Messenger tra la signora Isabella Rotti e il signor Enzo Favata ovviamente a sua insaputa e senza il suo consenso, con tutto ciò che ne può conseguire a causa di tali gravi violazioni. La diffusione è stata effettuata strumentalmente con l'evidente scopo di screditare Favata il quale non ha mai tenuto o manifestato atteggiamenti discriminatori e tanto meno antisemiti nei confronti di chicchessia, tanto è vero che ai festival e ai concerti da lui organizzati hanno partecipato musicisti, con i quali lui stesso si è esibito, provenienti da tutto il mondo, compresi anche artisti israeliani. Le manifestazioni organizzate da Enzo Favata - proseguono gli avvocati - sono sempre state occasioni di dialogo e incontro tra differenti culture, connotate da un vero spirito di pace e armonia tra i popoli. Enzo Favata ha riconosciuto di aver utilizzato un'espressione infelice per la quale ha presentato in più occasioni pubblicamente le proprie scuse al musicista interessato e a tutti coloro che si sono sentiti offesi, dimostrandosi così aperto al dialogo e al confronto. Favata ritiene che a suo carico si stia continuando a compiere ingiustamente e strumentalmente una vera e propria opera diffamatoria. Non a caso l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali il 20 marzo ha diffuso una nota con cui ha affermato che in seguito alle spiegazioni e alle scuse di Enzo Favata, la questione si doveva ritenere abbondantemente chiarita e definita".