Candidati europee M5s,Forcillo 1/o sardo

Si è concluso anche il secondo turno di votazioni nella piattaforma Rousseau per individuare i candidati M5s alle europee del 26 maggio. Per la circoscrizione Isole, Sicilia-Sardegna, risulta il più votato con 2839 preferenze l'uscente Ignazio Corrao, seguito da Dino Giarrusso (2491), Flavia Di Pietro (1312), Matilde Montaudo (1254). Per trovare un candidato sardo bisogna scendere alla quinta posizione: si tratta di Donato Forcillo che ha ottenuto 866 voti e che, a quanto parte, potrebbe essere l'unico sardo in lista.

Ottava Anna Sulis con 720 voti, tredicesima Diana Stara (561), e a seguire Luisanna Deiana (435), Rosalia Carta (397), Antonella Formica (388), Stefania Sanna (363), Silvia Massaiu (307), Christian Concu (261), Daniele Porru (250). Gli iscritti hanno potuto beneficiare del sistema meriti, "uno strumento in più per una consapevole valutazione dei profili dei candidati", è scritto nel Blog delle Stelle. Ciascun iscritto ha avuto la possibilità di esprimere fino a 5 preferenze.

Anche in questa occasione i risultati sono stati depositati presso due notai. Il capo politico Luigi Di Maio nei prossimi giorni proporrà i capilista che verranno sottoposti al voto degli iscritti (il terzo turno delle europarlamentarie) per la conferma. In caso di parere favorevole, il capolista della circoscrizione sarà il nome proposto. Nella lista dovrebbe risultare candidato un solo sardo, Donato Forcillo.